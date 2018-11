Dev Petrokimya Yatırımı İçin Düğmeye Basıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 11:04



İBRAHİM ERİKAN - Rönesans Holding ve Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach ortaklığıyla Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde 1,2 milyar dolarlık yatırımla inşa edilecek yıllık 450 bin ton üretim kapasiteli Polipropilen Üretim Tesisi ile Çukurova, petrokimya sektörünün de önemli merkezleri arasında yer alacak.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayındaki Cezayir ziyaretinde Adana'da Polipropilen Üretim Tesisi kurulacağı müjdesini vermesinin ardından dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla tesisin projesinin imzalanması, kentte iş dünyası ve yerel yönetimler tarafından heyecanla karşılandı.Bin 341 hektarlık alanda kurulacak Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde 1,2 milyar dolar maliyetle inşa edilecek ve yıllık 450 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak tesis, yerli üretimle Türkiye'nin ham madde ihtiyacında dışa bağımlılığının önemli ölçüde önüne geçecek.Plastik ve kauçuk ham maddesi olarak kullanılan polipropilenden yılda ortalama 2 milyon ton ithal eden Türkiye, tesisin hizmete girmesiyle bu ürünün önemli bir bölümünü yerli üretimle sağlayacak.Tesisin 2019'da inşasına başlanarak 2023'te tamamlanmasıyla, Türkiye cari açığını ilk olarak yılda 450-500 milyon dolar, bölgedeki tüm parsellerin yatırımcılara tahsis edilmesiyle 1 milyar dolar düşürecek.Dev yatırım, inşaat aşamasında 2 bin-2 bin 500 kişiye, hizmete girmesiyle ilk etapta 500-600 kişiye, daha sonra da yan sektörlerle yaklaşık 10 bin kişiye istihdam oluşturacak.Limana yakınlığı ve ulaşım imkanlarının yanı sıra iklim ve coğrafi şartları elverişli Çukurova'da kurulacak tesis, bölgeyi petrokimya sektöründe de söz sahibi yapacak."Çukurova enerji merkezi olacak"Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatırımın Ceyhan'a, Adana'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti.Yatırımın temelinin 2019'un ilk aylarında atılacağını belirten Demirtaş, "Bu temeli atılacak tesisin ülkemiz ekonomisine çok ciddi katkısı olacağını düşünüyoruz. Kimyasal üretim açısından da yapmış olduğumuz ithalatların da yaklaşık yüzde 80'inin üretimini Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi'nde yapacağız." diye konuştu.Demirtaş, tesisin ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı sunacağının altını çizerek, şöyle konuştu:"Burada 10 bin kişiye istihdam sağlanacak. Bunun çok önemli bir rakam olduğunu düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda bu yatırımları gerçekleştiririz. İthal ettiğimiz ürünleri burada üreteceğiz. Dış ticaret açık vermeyecek, fazla verecek. Türkiye'nin en büyük problemlerinden, biz şimdiye kadar katma değeri yüksek ürünler üretemedik, Adana'da bu tesisle birlikte katma değeri çok yüksek olan ürünleri üretme imkanımız olacak. Böylelikle ithalatımız düşecek, ihracatımız artacak. İç piyasanın ihtiyaçlarının yüzde 80'ini buradan karşılama imkanımız olacak. Buranın çok avantajları var, Ortadoğu'nun özellikle tüm petrol kaynaklarının Ceyhan'a geldiğini varsayarsak, hem İskenderun hem Mersin limanlarının burada olması, havalimanının yanı başımızda bulunması, demir yolunun olması, bunların hepsi bir yatırım için çok cazip imkanlar. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a bu yatırımı kente kazandırdıkları için teşekkür eden Demirtaş, "Burası enerji koridoru, enerji merkezi olacak inşallah. Adana ve Ceyhan'ın, ülkemizin önemi gittikçe artacak. Burada artık üretim yapılacak ve katma değeri yüksek ürünler üretilecek. Bu da inşallah hem bizim ithalatımızda ciddi azalma, ihracatımızda da ciddi artış meydana getirecek. " ifadesini kullandı."Ülkemiz ekonomisi adına çok önemli bir adım"Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şube Başkanı Burhan Kavak da Rönesans Holding ve Sonatrach ortaklığında Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde gerçekleştirilecek Polipropilen Üretim Tesisi projesinde imzaların atılmasından son derece memnun olduklarını ifade etti.Yatırımın öneminden bahseden Kavak, şöyle devam etti:"1,2 milyar dolarlık yatırım imzası hem bölgemiz hem de ülkemiz ekonomisi adına çok önemli bir adım. Ülkemizin cari açığının kapatılması çerçevesinde önemli bir yatırım Adana'da gerçekleştirilecek. On binlerce kişinin istihdam edileceği yatırım kararının benzer ve yan yatırımlar için de ateşleyici unsur olacağını düşünüyoruz. Sadece bu yatırımla yıllık 1 milyar dolarlık katma değer yaratılması planlanıyor. Şehrimizin toplam ihracatının 2 milyar dolara henüz ulaştığını düşündüğümüzde bizim için anlamlı bir yatırım. MÜSİAD Adana olarak bizler de bu yatırımın doğuracağı alt yatırımların gelişmesi için çaba sarf edeceğiz.""Genç inovatif girişimcileri yetiştirmemiz şart"Girişimcilik Ekosistemi Derneği Başkanı Esra Özden ise Ceyhan'da gerçekleştirilecek yatırımda imzaların atılmış olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.Polipropilen üretecek tesisin, bölgede sanayinin desenini değiştireceğini belirten Özden, "Bölgede yıllardır beklediğimiz yatırımların öncüsü olacak bir projede imzaların atılmış olmasından mutluluk duyduk. Katma değeri yüksek, ekonomimizin en büyük sorunu cari açığın kapatılmasına katkı sağlayacak, on binlerce istihdamın kapısını aralayacak yatırımda Adana'nın seçilmiş olması her anlamda gerçekçi olmuştur." diye konuştu.Özden, petrokimya yatırımlarında en önemli unsurun insan kaynağı olduğuna işaret ederek, "Yatırımın bir taraftan inşası devam ederken diğer taraftan burada görev alacak nitelikli personeli, bu alana hizmet verecek genç inovatif girişimcileri yetiştirmemiz şart. Bölge üniversitelerimizde yazılımdan kimyaya, lojistikten makineye onlarca alanda eğitim alan gençlerimizi yurt dışına, büyük kentlere kaçırmadan onlara alanlar açmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.