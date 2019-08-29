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Dev petrol arama platformu 15 temmuz şehitler köprüsü altından geçti

"Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

29.08.2019 12:29 Dev petrol arama platformu 15 temmuz şehitler köprüsü altından geçti
"Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.
Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçişine saat 08.30 sıralarında başladı. Marmara'dan İstanbul Boğazı'na giren gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. Karadeniz'e ilerleyen geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi saat 12.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçti. Geminin boğazdaki ilerleyişi sürüyor


- İstanbul

İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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