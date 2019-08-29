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Dev petrol arama platformu 15 temmuz şehitler köprüsü altından geçti -2

DEV PETROL ARAMA PLATFORMU 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ALTINDAN GEÇTİ -2 (aktüel)Haber-Kamera: Özgür EREN - Hasan YILDIRIM - Şahin BOZKURT - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

29.08.2019 13:04
DEV PETROL ARAMA PLATFORMU 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ALTINDAN GEÇTİ -2 (aktüel)
Haber-Kamera: Özgür EREN - Hasan YILDIRIM - Şahin BOZKURT - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.
Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçişine saat 08.30 sıralarında başladı. Marmara'dan İstanbul Boğazı'na giren gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. Karadeniz'e ilerleyen geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi saat 12.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçti. Geminin boğazdaki ilerleyişi sürüyor
Dev petrol arama platformu 15 temmuz şehitler köprüsü altından geçti -2

İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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