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DEV PETROL ARAMA PLATFORMU BOĞAZ'DAN 6,5 SAATTE GEÇTİ

İSTANBUL DHADev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 6,5 saatte geçtiBahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformu, "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçti.

13.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:49
DEV PETROL ARAMA PLATFORMU BOĞAZ'DAN 6,5 SAATTE GEÇTİ

Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL DHA

Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 6,5 saatte geçtiBahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformu, "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçti. Romanya'dan yola çıkan platform saat 10.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.  3 boğaz köprüsü altından geçen platform 15 Temmuz Şehitler köprüsü altından geçtikten sonra bir süre durdu. Tekrar yükseltilen platform yaklaşık 6,5 saatte boğaz geçişini tamamladı. 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformuna Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kurtarma gemisi eşlik etti. İspanya'ya giden geminin  geçişi sırasında İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Platformun geçişi havadan da görüntülendi.

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Boğazı, DHA, Güncel
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