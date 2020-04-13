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DEV PETROL ARAMA PLATFORMU BOĞAZ'DAN GEÇİYOR (2)

Platform 13.05'te Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçişini tamamladı.

13.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:12
DEV PETROL ARAMA PLATFORMU BOĞAZ'DAN GEÇİYOR (2)

-Platform 13.05'te Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçişini tamamladı.

Beyza Nur GÜLER- Ali AKSOYER - Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL DHA

Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformu, "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Romanya'dan yola çıkan platform saat 10.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Saat 13.05 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçişini tamamlayan platformun Boğaz geçişi devam ediyor.

36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformuna çok sayıda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma gemisi eşlik ediyor. Geminin İspanya'ya gittiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Boğazı, Fatih Sultan, Beyza Nur, Güncel
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