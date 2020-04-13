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Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 78 metre genişliğindeki petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor.

13.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:46
Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 78 metre genişliğindeki petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor.
Alınan bilgiye göre, Romanya'nın Köstence Limanı'ndan İspanya'nın Kartegena Limanı'na doğru yola çıkan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu, Boğaz geçişine saat 10.00'da başladı.
Boğaz güvenliği nedeniyle platformun geçişi sırasında üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Kurtarma-5, Kurtarma-8, Kurtarma-11, Kurtarma-7 römorkörleri, Nene Hatun, KIYEM-6 botu ve 5 kılavuz kaptan, dev platforma Boğaz trafiğinde eşlik etti.
Platformun, köprülerin altından rahatlıkla geçiş yapabilmesi için balans ayarı yapılarak yüksekliği düşürüldü.
Platformun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine kapatıldı. Dev platform, Boğaz geçişini 6 saatte tamamladıktan sonra saat 16.00'da Marmara Denizi'ne çıkmış olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Boğazı, Köstence Limanı, Bahama, Güncel
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