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Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi

Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9'un İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi.

13.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:51
Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi
Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9'un İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi. Mürettebatın birçoğunun fotoğraf çekmeye çalıştığı görüldü.

115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan geçti. Romanya'nın en büyük liman şehri olan Constanta'dan yola çıkan dev platforma, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtiği sırada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler eşlik etti. Platform İstanbul Boğazı'ndan geçişi esnasında ilginç görüntüler oluşturdu. Mürettebatın birçoğunun boğazın eşsiz manzarasına kayıtsız kalmayarak cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çektiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Boğazı, Güncel
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