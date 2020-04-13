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Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi

Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9'un İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi.

13.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:25
Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi
İSTANBUL - Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9'un İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi. Mürettebatın bir çoğunun fotoğraf çekmeye çalıştığı görüldü.
115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9'un İstanbul Boğazı'ndan geçti. Romanya'nın en büyük liman şehri olan Constanta'dan yola çıkarak
Dev platforma, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtiği sırada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler platforma eşlik etti. Platform İstanbul Boğazı'ndan geçişi esnasında ilginç görüntüler oluşturdu. Mürettebatın birçoğu İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasına kayıtsız kalmayarak cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çektiği görüldü. Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Boğazı, Genel
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