Haberler » Güncel » Haber

Dev pitonun saldırısından son anda kurtuldular

Güney Afrika'da turistler dev pitonun saldırısından son anda kurtuldu.

02.10.2019 11:45
Güney Afrika'da turistler dev pitonun saldırısından son anda kurtuldu.
Güney Afrika'nın Durban kentinde gezintiye çıkan turistler, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki pitonun saldırısından son anda kurtuldu. Turistler kumlu arazide gezinti yaptıkları sırada bir teknenin altında uyuyan pitonu gördü. Turistlerden biri pitonun fotoğrafını çekerken, diğeri de pitonun kuyruğuna dokundu. Turistin kuyruğunu çekmesinin ardından harekete geçen dev piton, turistlerin aracının üstüne çıktı. Pitonun cipin üzerine çıkmasının ardından, turistler panikle araçlarına binerek o bölgeden uzaklaştı. Afrika kaya pitonu uzaklaşan aracı bir süre takip ettikten sonra, yönünü değiştirip gözden kayboldu.
Zehirli olmayan Afrika kaya pitonları, avını büyük bir güçle sarıp öldürür.
(İHA)
Dev pitonun saldırısından son anda kurtuldular

Güney Afrika, Durban, Afrika, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:34 İstanbul sağlık bilimleri üniversitesi rektörlük binasında yangın (1)
16:33 Bodrum ve marmaris'te 80 kaçak göçmen yakalandı
16:33 Aile bakanı selçuk: 1064 geçici kamu işçimiz uzatmadan faydalanabilecek (2)
16:32 Cemal Kaşıkçı'nın katledilişinin birinci yılı
16:32 Siverek'te 'öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi çalışması
16:32 Spor bülent korkmaz fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz
16:32 Burdur'da yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz etkinliği