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Dev platform boğaz geçişini 10 saatte tamamladı

DEV petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan 10 saatte geçti.

29.08.2019 18:12 Dev platform boğaz geçişini 10 saatte tamamladı
DEV petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan 10 saatte geçti.
Bahama Adaları bayraklı 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu sabah 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Platformun geçişine 5 kurtarma römorkörü ve sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 10 saatte geçişini tamamlayan platform,
Karadeniz'e açıldı. Platformun geçişinin ardından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normal seyrine döndü.



İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Bahama, Güncel

Kaynak: DHA

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