Dev platform Karataş
'ta petrol ve doğal gaz aramaya devam ediyor... Adana
'da petrol umudu tavan yaptıAdana'nın Karataş ilçesi açıklarında petrol ve doğal gaz arama çalışmaları devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
'nın bölgede ikinci bir kuyuda sondaja başlandığını açıklaması heyecanı arttırdıİlçe sakinleri, petrol ya da doğal gaz bulunması halinde şehrin kaderinin değişeceğini söylüyor
ADANA - Adana'nın Karataş ilçesinin yaklaşık 15 kilometre açıklarında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına devam eden Rowan
Norway platformundan vatandaşlar umutla haber beklerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın bölgede ikinci bir kuyuda sondaja başlandığını açıklaması heyecanı iyice arttırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
'nın (TPAO), Adana'nın Karataş ilçesinin güneyinde açılan Kuzupınarı-1 kuyusunda petrol arama çalışmaları başladı. Geçtiğimiz ay Mersin
açıklarında petrol ve doğal gaz arama çalışmaları yapan Rowan şirketine ait 'Rowan Norway' platformu, römorkörler yardımıyla Karataş'ın yaklaşık 15 kilometre açıklarına çekildi.Proje kapsamında Karataş'ın güneyinde 90 metre su derinliğine sahip lokasyonda başlayan ve 4 bin 100 metre derinlikte gerçekleştirilen petrol ve doğal gaz arama çalışmaları sürerken, Karataşlı vatandaşlar ise petrol arama çalışmalarından gelecek iyi haberleri dört gözle bekliyor.Uzun yıllardır balıkçılık yapan vatandaşlardan Selahattin İncekalan, petrol arama çalışmalarından umutlu olduklarını ifade ederek, "İnşallah petrol çıkarabiliriz. Memleket için çok iyi olacaktır. Eğer petrol çıkarabilirsek, ben de tekneyi değiştireceğim zaten. Geleceğini duyduğumuz 2'nci platformu göremedik. Belki İskenderun
taraflarında olabilir. Karataş'tan Tuzla
sahiline kadar platform yok" diye konuştu. Mahmut Erol
isimli vatandaş ise petrol arama çalışmalarıyla ilgili, "Eğer petrol bulunursa Karataş ve Adana'yı kalkındırır, bölgeyi ihya eder. Mazot'un litresi 7 lirayı bulmuş" ifadesini kullandı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, önceki hafta konuk olduğu bir ajansın editör masası programında Adana'da ikinci bir kuyuda sondaj çalışmalarına başlandığını, hedeflerinin 4 bin 500 metre olduğunu açıklamıştı.
Adana, Karataş, Ekonomi
Kaynak: İHA