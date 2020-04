Dev plazalar yemek masalarına, salon sehpalarına sığdı

Yaşanan küresel salgının etkisiyle gündelik yaşantımızla birlikte iş hayatımızda da hem duygusal hem de fiziksel açıdan önemli değişimler olmaya başladı.

Donanım ve internet teknolojilerinin gelişmesiyle bireysel olarak uzaktan ya da ev ortamından yürütülen iş modellerine giriş yaptık. Son yıllarda ise kurumsal seviyede finans, eğitim, medya, idari ve destek hizmetleri, danışmanlık ve benzeri alanlarda internet üzerinden iş süreçlerimizi geliştirmeye ve yürütmeye başladık. Kamu hizmetleri ise özellikle e-devlet anlayışının son yıllarda hızla gelişmesiyle nüfus, adliye ve tapu işlemleri gibi hizmetlerde iletişim teknolojilerinin nimetlerinden yararlanmaya başladı. Artık birçok adli dava uzaktan görülürken, bankalar mobil uygulamaların yanı sıra para alışverişi haricinde gişede yapılan tüm işlemleri ev ortamında hizmet veren danışmanlar aracılığı ile yürütüyor.

DÜNYANIN GÜNDEMİ: EVDEN ÇALIŞMA

Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel; "Dünya olarak büyük bir salgın yaşıyoruz. Normal zamanda sadece belli bir kesimin ilgi alanında olan evden çalışma sistemi şu an tüm dünyanın bir numaralı gündemi olmuş durumda. Toplum olarak iletişim teknolojilerine ve internet olanaklarına çok hızlı adapte olmamıza rağmen sosyal varlıklarız ve karşımızda başka bir insan görmek, sesini duymak istiyoruz. Bu nedenle son zamanlarda video üzerinden iletişim hayli artı gösterdi. Öyle ki bankalar video bağlantı ile müşterilerine gişedeymiş gibi hizmet veriyor. Müşteriler evinin ortamında banka gişesine erişiyor. Son dönemde ise özellikle akşam yemeklerini uzaktaki yakınları ile video konferansta beraber yiyen aileler var" dedi. Murat Yücel, "Dev plazaların, ofislerin evimizin sıcaklığında yemek masalarımıza ya da salon sehpalarımıza taşınmasıyla teknik altyapı ve güvenli sistem ihtiyaçları önemli derecede da arttı" dedi.

Küresel çapta yaşanan corona salgını gelişmiş teknolojilere ve uzaktan çalışma modellerine daha da önem vermemiz gerektiğini ortaya koydu. Kurumların ve çalışanların iş süreçlerini hızlı, güvenli ve kesintisiz olarak yürütebilmesi için uygun donanımlar ve altyapılar kullanması çok önemli. Uzaktan çalışmanın hızlı bir şekilde yaygınlaşması, teknoloji ve altyapının bu alandaki önemini gösteriyor.

Mini Pc ve Tümleşik Bilgisayarlarda Talep Patlaması Yaşanıyor

Günümüz koşullarında ihtiyacınız olan uygun maliyet ve performans seçeneklerine Technopc uzmanlığı ile ulaşabilirsiniz. Alan sorunu yaşayan ortamlar için Ultra Mini Bilgisayarlar olan Nano serisi ürünler düşük enerji tüketimi, sessiz çalışma özelliği ve kompakt yapısıyla pratik çözümler sunarken; zarif ve modern tasarım sahibi tümleşik bilgisayarlar olan Technopc All In One serisi ise tek noktadan çözümler üretiyor.

Kaynak: Bültenler