Dev projenin üçte ikisi tamamlandı

Tamamlandığında dünyanın en uzun 2, Avrupa ve Türkiye 'nin en uzun karayolu tüneli olacak Yeni Zigana Tünelinde çalışmaların üçte ikisi tamamlandı. Yılın her mevsiminde sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana dağı, tünelin tamamlanmasıyla bypass olacak.Yurt içi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkıda bulunması hedeflenen yeni Zigana tüneli uluslararası yol ağında önemli bir arter olan ve yüksek yoğunlukta bir trafik yükü taşıyan Trabzon-Gümüşhane-Erzurum karayolu üzerinde yapılıyor.17 Mart 2017 tarihinde dönemin Başkanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve bölge insanının rüya projelerinden birisi olan yeni Zigana tünelinde çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülüyor.Her bir tüpü 14,5 kilometre olmak üzere Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy'den başlayıp Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyünde sonlanan çift tüp proje ile Zigana dağının kar, sis ve heyelan gibi olumsuzlukları sona erecek.Yapılan çalışmalarla kazı ve destekleme imalatı olarak yüzde 65'e tekabül eden 18,64 kilometrelik kısım tamamlanırken, kaplama beton imalatında da 12,57 kilometrelik kısım tamamlandı.Doğu Karadeniz bölgesini Doğu Anadolu ile buluşturacak dev projede 24 saat çalışmalar devam ederken, ayrıca Türkiye'de ilk defa uygulanan havalandırma ve servis şaft tünelleri çalışmaları da gerçekleştiriliyor.Beraberinde Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş'le birlikte yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Proje Müdürü Tarık Eyüpoğlu ve diğer yetkililerden bilgi aldı.İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Taşbilek, yeni Zigana tünelinin üçte 2'lik kısmının tamamlandığını belirterek, "Yüzde 65'in üzerindeki kısmı tünel delme noktasında geçtik. İçeride çalışmalar sürüyor. Bu önemli bir çalışma. Bu nedenle emeği geçenler başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı bakanımıza, değerli Karayolları genel müdürümüze, Cengiz inşaata ve işçisinden mühendisine bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlimizin kalkınmasına her yönden çok büyük katkı sağlayacağına inancımız tamdır. İnşallah önümüzdeki dönem itibariyle tamamlandığında sonuçlarını ve güzelliklerini hep beraber göreceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda kısa zamanda tamamlanması için herkes çaba sarf ediyor" diye konuştu.Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de "Şehrim adına bu proje için ilgililere çok teşekkür ediyorum. Toplam 29 kilometre uzunluğunda çok değerli bir projemiz. Bugün yüzde 65'inin tamamlandığını gördük. Farklı bir tünel, ilk defa burada bir şaft sistemi uygulanıyor. İnşallah şehrimize ve ülkemize hayırlı olur. Bu projeye destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, herkese çok teşekkür ediyor şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Zigana dağını bypass eden Yeni Zigana Tüneli projesi Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy ve Dikkaya köyleri bağlantısından başlıyor Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyünden çıkıyor. Her biri 14,5 kilometre uzunluğunda 2 tüpten oluşan tünelde her 900 metrede bir sığınma cepleri yer alıyor. Mevcut Zigana tünelinin 700 metre altından geçen yeni Zigana tüneli Gümüşhane-Trabzon karayolunu 8 kilometre kısaltmasının yanında karla mücadele, sis ve heyelanların bertaraf etmiş olacak. Yeni Zigana tüneli havalandırma sistemleri karayolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılacak olan dikey şaft yapıları ile teşkil ediliyor. 3 adet havalandırma, 2 adet servis şaftının imalat çalışmaları da tünel inşaatıyla birlikte sürdürülüyor. - GÜMÜŞHANE