Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dev projenin yüzde 67'si bitti

Tamamlandığında dünyanın en uzun 2., Avrupa ve Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olacak olan Yeni Zigana Tünelinde inşaat çalışmalarının yüzde 67'si tamamlandı.

05.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:21
Tamamlandığında dünyanın en uzun 2., Avrupa ve Türkiye 'nin en uzun karayolu tüneli olacak olan Yeni Zigana Tünelinde inşaat çalışmalarının yüzde 67'si tamamlandı. Yılın her mevsiminde sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana dağı, tünelin tamamlanmasıyla bypass olacak.
Yurt içi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkıda bulunması hedeflenen yeni Zigana Tüneli uluslararası yol ağında önemli bir arter olan ve yüksek yoğunlukta bir trafik yükü taşıyan Trabzon-Gümüşhane-Erzurum karayolu üzerinde yapılıyor.
17 Mart 2017 tarihinde dönemin Başkanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve bölge insanının rüya projelerinden birisi olan yeni Zigana tünelinde çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülüyor.
Her bir tüpü 14,5 kilometre olmak üzere Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy'den başlayıp Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyünde sonlanan çift tüp proje ile Zigana dağının kar, sis ve heyelan gibi olumsuzlukları sona erecek.
Yapılan çalışmalarla kazı ve destekleme imalatı olarak yüzde 67'e tekabül eden 19,48 kilometrelik kısım tamamlanırken, kaplama beton imalatında da yüzde 46'ya tekabül eden 13,49 kilometrelik kısım tamamlandı.
Doğu Karadeniz bölgesini Doğu Anadolu ile buluşturacak dev projede 24 saat çalışmalar devam ederken, ayrıca Türkiye'de ilk defa uygulanan havalandırma ve servis şaft tünelleri çalışmaları da gerçekleştiriliyor.
(Ersen Küçük/İHA) Dev projenin yüzde 67’si bitti

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Avrupa, Güncel

Haberin Videosu :

Dev projenin yüzde 67'si bitti
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Dev projenin yüzde 67'si bitti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul’un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde Haberler
Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul'un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde
İçişleri Bakanlığı’ndan sokak hayvanları için yeni genelge Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için yeni genelge
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haberler
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı Haberler
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım Haberler
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım
Türkiye’nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:57: (TEKRAR) Sağlık çalışanları dans ederek moral buldu - Haber 17:57: Ankara Polatlı'da silahlı kavga 3 ölü 1 yaralı - Haber 17:56: Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haber 17:55: Zonguldak kurallara uydu, evde kaldı - Haber 17:54: - Fransa'da mezarlıklar dolmaya başladı - Haber 17:14: İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi - Haber 16:29: Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız - Haber 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz - Magazin 15:02: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim - Haber 14:57: Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü - Haber 14:15: Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek - Haber 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi - Haber