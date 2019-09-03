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"Dev" salatalık görenleri şaşırtıyor

Bartın'da bir çiftçinin Çin tohumundan yetiştirdiği 80 santimetre uzunluğundaki ve 21 kilogram ağırlığındaki salatalık görenleri şaşırtıyor.

03.09.2019 16:30
Bartın'da bir çiftçinin Çin tohumundan yetiştirdiği 80 santimetre uzunluğundaki ve 21 kilogram ağırlığındaki salatalık görenleri şaşırtıyor.
Kozcağız beldesine bağlı Ahmetler Mahallesi'nde seracılık yapan Müyesser Acıbal (63), komşusundan aldığı Çin tohumuyla salatalık ekti.
Salatalık, 80 santimetre uzunluğa ve 21 kilogram ağırlığa ulaştı. "Dev" salatalığı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Müyesser Acıbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tohumu komşusundan aldığını belirterek, "Tohum Çin'den gelmiş. Ben de serama ektim. Bu devamlı büyüdü. Ben de şaşırdım. Yenilir mi diye sormak için salatalığın fotoğrafını Çinlilere gönderdik. 'Yenilir.' dediler. Bundan 5-10 tane vardı. Hepsini dağıttım. Kimse sevmedi. Damak tadımıza uygun değil." diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kozcağız, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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