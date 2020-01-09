Haberler » Ekonomi » Securitas Türkiye'nin başkanı Murat Kösereisoğlu: Asgari ücret az, bakanlığa başvuracağız - Ekonomi

Securitas Türkiye'nin başkanı Murat Kösereisoğlu: Asgari ücret az, bakanlığa başvuracağız

Türkiye'de 20 bin çalışanı bulunan Securitas güvenlik şirketinin Türkiye'deki şubesinin başkanı Murat Kösereisoğlu, 2 bin 324 TL olarak belirlenen asgari ücreti az bulduğunu belirterek bakanlığa başvuracaklarını söyledi.

09.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:15

Asgari ücret, 2019 yılına kıyasla yüzde 15 zamlanarak 2020 yılında 2 bin 324 TL oldu. Karar, işçi temsilcileri ve bakanlık yetkililerinin bir araya gelmesiyle alındı. Securitas güvenlik şirketinin 'deki şubesinin başkanı Murat Kösereisoğlu ise asgari ücretin, 'özel güvenliklerin yaptığı işle kıyaslanınca yetersiz kaldığını' söyleyerek bakanlığa başvuracaklarını söyledi. Kösereisoğlu, asgari ücretin güvenlik sektöründe arttırılmasını talep ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında asgari ücretin 2 bin 324 TL olması yönünde karar birliğine vardı. Komisyonunun aldığı kararı doğru bulanlar kadar eleştirenler de vardı. Securitas Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu ise asgari ücret tartışmalarına kendi sektöründen yaklaşarak, "Sadece kendi şirketimiz maaş zammı yaparsa rekabet konusunda sorun olabilir. Bu yüzden sektör genelinde asgari ücret yüzde 30'un üzerine artmalı" dedi.

Murat Kösereisoğlu

BAKANLIĞA BAŞVURACAK

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Türkiye'de 20 bin çalışanı bulunan Securitas, özel güvenlik sektörü çalışanlarının asgari ücretinde iyileştirilme yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmak üzere çalışma başlattı.

"ŞU ANKİ ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 30 ÜZERİNDE OLMALI"

Securitas Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu, 2020 yılı için belirlenen 2 bin 324 liralık asgari ücretin özel güvenlikçilerin yaptığı işle kıyaslandığında yetersiz olduğunu belirtti. Sektörde maaşların en azından şu anki asgari ücretin yüzde 30 üzerinde olması gerektiğini söyleyen Kösereisoğlu, bunu şirket olarak yapmaları halinde rekabet sıkıntısı yaşanacağının düşündüğünü belirtti ve "Bu nedenle sektöre yönelik özel düzenleme yapılmalı" dedi.

"3 BİN LİRA CİVARINDA OLMALI"

Güvenlik sektöründeki ağır çalışma şartları nedeniyle kimsenin uzun süre sektörde kalmak istemediğini, çoğunun ilk fırsatta kaçmaya çalıştığını, bu nedenle personelin üçte birinin her yıl başka sektörlere geçtiğini söyledi. Kösereisoğlu, asgari ücertin 3 bin lira civarında olması gerektiğini belirtti ancak asgari ücreti değiştirme şansı olmadığını vurguladı.

Son dakika: Bakan Selçuk: Asgari ücret için gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağızSon dakika: Bakan Selçuk: Asgari ücret için gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız

HAK-İŞHAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak

Son dakika: Milyonların merakla beklediği 2020 yılı asgari ücreti belli olduSon dakika: Milyonların merakla beklediği 2020 yılı asgari ücreti belli oldu

Asgari ücret rakamına muhalefet partilerinden ilk tepki: Kabul edilemezAsgari ücret rakamına muhalefet partilerinden ilk tepki: Kabul edilemez

2020 yılı asgari ücretinin ardından AGİ ücretleri de belli oldu2020 yılı asgari ücretinin ardından AGİ ücretleri de belli oldu

Murat Kösereisoğlu kimdir? Securitas Türkiye başkanı Murat Kösereisoğlu kimdir? Murat Kösereisoğlu hayatı ve biyografisi!Murat Kösereisoğlu kimdir? Securitas Türkiye başkanı Murat Kösereisoğlu kimdir? Murat Kösereisoğlu hayatı ve biyografisi!

Securitas Türkiye'nin başkanı Murat Kösereisoğlu: Asgari ücret az, bakanlığa başvuracağız

Asgari Ücret, Türkiye, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:42  Asya borsaları hızlı yükseldi - Ekonomi
11:41  Kaya kamyonu "Deve" seri üretime hazırlanıyor - Ekonomi
11:36  Kaleseramik yeni mağazacılık konseptine İzmir'i de ekledi - Ekonomi
11:34  Dünya Bankası: Küresel ekonomi 2020'de yüzde 2.5 büyüyecek - Ekonomi
11:33  KARDEMİR'den 50 milyon dolarlık çevre yatırımı - Ekonomi
11:06  Trump'ın İran açıklamaları sonrası altın sert düştü! İşte güncel fiyatlar - Ekonomi
10:38  Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum - Ekonomi
09:53  Şeker Piliç'e ait 37 marka icradan yarı fiyatına satışa çıkacak - Ekonomi
09:47  Securitas Türkiye'nin başkanı Murat Kösereisoğlu: Asgari ücret az, bakanlığa başvuracağız - Ekonomi
09:37  16 yıl önce aldığı otomobil yüzünden başına gelmeyen kalmadı - Ekonomi
9.01.2020 11:43:04