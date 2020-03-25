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Dev stadyum hastane oldu

BREZİLYA'da Pacaembu Stadı, koronavirüs salgını nedeniyle bir açık hava hastanesine dönüştürülüyor.

25.03.2020 07:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:45

BREZİLYA'da Pacaembu Stadı, koronavirüs salgını nedeniyle bir açık hava hastanesine dönüştürülüyor. Uzun yıllar Corinthians ve Palmeiras kulüplerine hizmet veren 45 bin kişilik stadın 200 yataklı bir hastaneye ev sahipliği yapacağı açıklandı.

ÖTE yandan NBA takımlarından LA Lakers, LA Clippers ve Sacramento Kings, 11-28 Mart arasında oynanması planlanan maçlarda localarda ikram edilmek üzere sipariş edilen tüm yemekleri ihtiyaç sahiplerine bağışladıklarını duyurdular.

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Dev stadyum hastane oldu

Kaynak: Hürriyet



Etiketler: Palmeiras, Spor

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Brezilya'da dev stadyum hastane oldu

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