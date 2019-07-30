Haberler» Güncel» Haber

Dev tanker Çanakkale Boğazı'nı kapattı

Bahama Adaları bayraklı 290 metre boyunda 50 metre genişliğindeki LNG tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

30.07.2019 12:22 Dev tanker Çanakkale Boğazı'nı kapattı
Bahama Adaları bayraklı 290 metre boyunda 50 metre genişliğindeki LNG tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Tankerin geçişi sırasında boğaz tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan dev tanker tam 3 futbol sahası büyüklüğünde, Marmara Ereğlisi'nden dönüş alan 118 bin 363 groston ağırlığında, 290 metre boyunda ve 50 metre genişliğindeki 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı Bahama Adaları bandıralı tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 2 römorkör eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında boğaz, tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Ege Denizi'ne doğru yol alan tankerin boğazdan çıkış yapmasının ardından deniz trafiğinin yeniden normale döneceği bildirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı, Marmara Ereğlisi, Bahama, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:22   Trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı
15:21   MEB Türkiye'nin "eğitim haritasını" çıkardı (1)
15:21   TIR'ın çarptığı motosikletteki çocuklardan biri öldü, diğeri yaralı
15:21   BURSA PASAJIN TUVALETİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
15:21   - Bakan Çavuşoğlu'ndan Tayland ile Ticaret Anlaşması Müjdesi
15:20   Jennifer Lopez 90 kişilik ekip ve 10 tırla Antalya'ya geliyor
15:20   Bakan Pekcan, Türkiye – Paraguay İş Forumu'na katıldı