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Dev timsah, 4 senedir boynuna sıkışan lastikle yaşıyor

Endonezya'nın Palu şehrinde 2016 yılında boynuna bir lastik sıkışan dev timsah için yürütülen son çalışmadan da sonuç alınamadı.

18.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:32

Endonezya'da metrelerce uzunluktaki dev timsah, 4 sene önce boynuna sıkışan lastikten kurtarılamıyor. 'dan vahşi yaşam uzmanı grubun girişimi de başarısız oldu.

Endonezya'nın şehrinde, 4 metre uzunluğundaki bir timsahın boynuna, 2016 yılında bir scooter lastiği takıldı. Senelerdir lastiği çıkartmak için yürütülen çalışmalar bir türlü sonuçlanamadı. Bunun en büyük nedenlerinden biri Boss (Patron) lakaplı timsahın, dünyanın en tehlikeli sürüngenlerden biri olması nedeniyle yanına dahi yaklaşılamaması. Öyle ki, yetkililer, timsahı lastikten kurtarmak için yarışma düzenlemiş, yüklü miktarda nakit ödülü koymuştu.

SON GİRİŞİM DE BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI

Yarışma da iptal edilince bölge sakinleri, Avustralya'da vahşi yaşam programı yapan Matt Wright ve ekibine başvuru yaptı. Çağrıya kulak veren Wright, program ekibiyle birlikte Endonezya'ya uçtu. Ancak suda geçen 4 günün ardından sunucu Matt Wright, başarısızlıkla ülkesine döndü.

Dev timsah, 4 senedir boynuna sıkışan lastikle yaşıyor

Avustralya, Palu, Dünya


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