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Dev Türk bayraklarıyla donatılan gökdelenler havadan görüntülendi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla megakentte birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı.

29.08.2019 14:47 Dev Türk bayraklarıyla donatılan gökdelenler havadan görüntülendi
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla megakentte birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı. Görenleri hayran bırakan manzara ise havadan görüntülendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, İstanbul genelinde de birçok gökdelene ve binaya dev Türk bayrakları asıldı. Maslak'ta iş merkezleri ve plazaların bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları ise havadan drone ile görüntülendi. Dev bayraklar İstanbul'un birçok noktasından görülürken, havadan çekilen görüntüler görenleri hayran bıraktı. - İSTANBUL

Zafer Haftası, İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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