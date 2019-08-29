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Dev Türk bayraklarıyla donatılan gökdelenler havadan görüntülendi

Dev Türk bayraklarıyla donatılan gökdelenler havadan görüntülendi Zafer Bayramı'nda gökdelenler dev Türk bayraklarıyla donatıldıİSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü dolayısıyla megakentte birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı.

29.08.2019 20:47
Dev Türk bayraklarıyla donatılan gökdelenler havadan görüntülendi
Zafer Bayramı'nda gökdelenler dev Türk bayraklarıyla donatıldı
İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü dolayısıyla megakentte birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı. Görenleri hayran bırakan manzara ise havadan görüntülendi.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, İstanbul genelinde de birçok gökdelene ve binaya dev Türk bayrakları asıldı. Maslak'ta iş merkezleri ve plazaların bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları ise havadan drone ile görüntülendi. Dev bayrakları İstanbul'un birçok noktasından görülürken havadan çekilen görüntüler görenleri hayran bıraktı.
Dev Türk bayraklarıyla donatılan gökdelenler havadan görüntülendi

Zafer Bayramı, Zafer Haftası, İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

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