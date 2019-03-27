Dev Turna Balığı İlgi Odağı Oldu

Erzincan
'da yakalanan dev turna balığı görenleri şaşırttı.
Erzincan'ın Kemaliye
ilçesinden geçen Fırat Nehri
'nde 40 yıldır balıkçılık yapan Metin Yücelkabaağaç tarafından oltayla yakalanan 1 metre 65 santimetre uzunluğunda ve 82 kilogram ağırlığındaki Turna balığı, vatandaşların şaşkın bakışları arasında satışa sunuldu. Bazı vatandaşlar ise dev turna balığı ile fotoğraf çektirdi. 1 saatlik yoğun uğraş sonucu balığı Fırat Nehri'nden çıkardığını belirten Metin Yücelkabaağaç kilosunu 40 TL'den satacağını söyledi. - ERZİNCAN
Kemaliye, Fırat Nehri, Erzincan, Güncel
Kaynak: İHA