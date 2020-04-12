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Dev uçurtmayla "Hayat dama sığar" etkinliği

Dev uçurtmayla "Hayat dama sığar" etkinliği Adana'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar "Hayat dama sığar" etkinliği kapsamında damlarda uçurtma uçurdu Etkinlikte bir vatandaşın 4 metrelik dev uçurtması dikkat çekti Adana'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde...

12.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:49
Dev uçurtmayla "Hayat dama sığar" etkinliği
Adana 'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar "Hayat dama sığar" etkinliği kapsamında damlarda uçurtma uçurdu
Etkinlikte bir vatandaşın 4 metrelik dev uçurtması dikkat çekti
ADANA - Adana'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar "Hayat dama sığar" etkinliği kapsamında damlarda uçurtma uçurdu. Bir vatandaşın 4 metrelik dev uçurtması ise dikkat çekti.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Adana'da, sosyal medyade organize olan vatandaşlar evlerinin damlarına çıkıp uçurtma uçurdu. Etkinlikte, mahalle sakinlerince hazırlanan binlerce uçurtma evlerin damlarından gökyüzüne salındı.
Üzerinde "Hayat dama sığar" yazılı yaklaşık 4 metre büyüklüğünde bir uçurtma da etkinlik kapsamında uçuruldu. Bazı uçurtmaların üzerinde "01 evde" yazdığı görüldü.
Binlerce uçurtmanın aynı anda gökyüzünde uçması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Etkinliği düzenleyenlerden Muhammet Baysal, evlerinden çıkmayan insanlar için sosyal medyadan haberleşerek böyle bir organizasyon gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "Damlarımızda uçurtmalarımızı uçuracağız, eğleneceğiz. Herkes evinde kalsın, sağlıklı kalsın. Hayatın eve sığdığını göstermek istedik. Bu nedenle de 4 metrelik uçurtma yaptık" diye konuştu. Dev uçurtmayla ’Hayat dama sığar’ etkinliği

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, Genel
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