Dev yarışmanın şartları ve detayları belli oldu

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, seçim döneminde sözünü verdiği kent meydanı, kapalı pazaryeri ve yeni belediye binası hazırlığı için son viraja girildi. Nüfusu 200 bine dayanan ilçenin aynı zamanda ileriye dönük en az 50 yıllık trafik, kent yaşamı ve otopark sorununu da çözecek olan bu adımlar için Başkan Uygur'un talimatları ile uluslararası bir proje yarışmasının gerçekleşmesine karar verilmişti. Kısa süre içerisinde gerçekleşecek yarışma öncesi jüri ekibi ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Alanında önemli işlere imza atan ve ulusal-uluslararası birçok prestijli ödülün sahibi olan jüri ekibi yarışmanın ihtiyaç programını ve şartlarını şekillendirdi. Bu ayın sonunda resmi ilan yoluyla duyurulacak olan ulusal yarışmaya başvurular rumuzlarla gerçekleşecek. Jüri mart ayında ise en iyi projeyi değerlendirmiş olacak.

25 BİN METREKARELİK PROJE

Torbalı Belediyesi, Belediye hizmet binası, pazaryeri, otopark ve kent meydanı için mimari proje yarışması düzenleyecek. Ulusal Mimari Proje Yarışması öncesi ikinci toplantı için Torbalı'ya gelen Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Dr. Halil İbrahim Alpaslan, ulusal mimari proje yarışmasının asil jüri üyeleri Mimar Kemal Can Çinici, Mimar Cem Sorgun, Mimar Can Kaya, Mimar Pınar Gökbayrak, Şehir Plancısı Mimar Doç. Dr. Ayşegül Altınörs Çıraki Mimar Doç. Dr. İnci Uzun, Mimar Doç. Dr. Yenal Akgün, İnşaat Mühendisi Deniz Alkan, Peyzaj Mimarı Prof. Dr. Erhan Vecdi Küçükerbaş Torbalı Belediyesi yöneticileri ile birlikte projenin amacını, kapsamını, yarışmanın türü ve şeklini, yarışma şartlarını ve yarışmacılardan beklenilenleri tam anlamıyla belirledi.

27 BİN METREKARELİK ARAÇ OTOPARKI

Buna göre Torbalı'da yeni kent merkezi oluşturulmasına yönelik içerisinde Torbalı Belediyesi hizmet binası ve otoparkı barındıran ayrıca haftanın bir günü ilçe pazarının da kurulacağı mekanları içeren çok yönlü, özgün ve işlevsel projelerin elde edilmesi amaçlandı. Yarışma serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yapılacak. Yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda yapılacak olan yeni belediye binası, pazaryeri, katlı otopark ve kent meydanı aynı zamanda ilçe trafiğini de rahatlatabileceği gibi sosyal alanların da artmasını sağlayarak ilçeye yeni sosyal alanlar kazandıracak. Yapılacak olan katlı otopark ile kent meydanının da altında olacak eksi 2 katlık otopark sayesinde ilçeye 27 bin metrekarelik de araç otoparkı kazandırılmış olacak.

50 YILI KURTARACAK PROJE

İlçenin pazar dokusunu, geleneğini ve alışılmış düzenini bozmadan gerçekleştirilecek olan projelerin yarışması yılsonuna yetişecek. Bu ay ilanı yayınlanacak olan yarışmanın mart ayında da sonuçlanması bekleniyor. Yarışma sonucu beğenilen projelerin hayata geçirileceği ilçede geleceğe dönük en az 50 yıllık bir adım atılmış olacak. Torbalı'ya yakışan projeleri, alanında usta mimarların çizimleriyle hayata geçirmeyi planlayan Başkan Uygur ve ekibi, süreci de yakından takip ediyor.