Haberler » Ekonomi » Zıpkınla yakalanan dev yayın balığı görenleri şaşırttı - Ekonomi

Zıpkınla yakalanan dev yayın balığı görenleri şaşırttı

Kastamonulu balıkçılar, Kızılırmak üzerinde geceleyin zıpkınla 2 metre uzunluğunda ve 40 kilo ağırlığında yayın balığı yakalandı. Görenlerin şaşırdığı dev balık, kilosu 50 liradan satıldı.

13.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:59

'da balıkçılar, üzerinde gece vakti zıpkınla yayın balığı yakaladı. Yakalanan dev yayın balığı balıkçılar tarafından tezgaha konuldu. 2 metre uzunluğunda ve 40 kilo ağırlığındaki yayın balığını görenler ise şaşkınlık yaşadı. Dev balık, kilogramı 50 liradan satıldı.

"ÇOK LEZZETLİDİR"

Dev yayın balığını yakalayan balıkçı Muhammed Ali Elmacı, "Yayın balığını dün yakaladık, boyu 2 metre kilosu 40 kilogram. Gayet güzel ve çok dikkat çeken bir balık. Bu balığın tadı çok güzeldir, çok lezzetlidir. Tatlı su balığıdır. Bu balığı kuşbaşı şeklide doğrayıp güven yapıyorlar. Bu balığın kilosu 50 liradır. Biz bu balığı Kızılırmak üzerinde geceleyin zıpkınla yakaladık" dedi.

"YAKALAMASI ÇOK ZORDUR"

Daha önce bu büyüklükte bir kez daha balık gördüğünü söyleyen müşterilerden Ferdi Tabakoğlu ise, "Balık çok güzel. Yayın balığı zaten belli. Yayın balığı tutulabilecek en büyük balık. Bu balığı yakalanması da çok zordur. 40 kiloymuş maşallah, ben daha önce zıpkınla yakalanan bu büyüklükte bir balık daha görmüştüm" diye konuştu.

Yayın balığını inceleyen başka bir müşteri ise, "Ben hiç böyle bir balık görmemiştim, balığın görüşü çok güzel" şeklinde konuştu.

Zıpkınla yakalanan dev yayın balığı görenleri şaşırttı

Kızılırmak, Kastamonu, Ekonomi

Kaynak: İHA


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:47 Volkswagen fabrika kararını en erken şubatta verecek - Ekonomi
16:43 Anne, Bebek Çocuk Fuarı İBS 2019 kapılarını açtı - Ekonomi
16:40 Altının kilogramı 273 bin 500 liraya geriledi - Ekonomi
16:38 Şanlıurfa Ticaret Borsası - Ekonomi
16:36 Malatya Ticaret Borsası - Ekonomi
16:08 Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi - Ekonomi
15:08 Bakan müjdeyi verdi! Hastalıktan ari işletme destek ödemeleri bugün başlıyor - Ekonomi
14:42 Zıpkınla yakalanan dev yayın balığı görenleri şaşırttı - Ekonomi
14:33 Türk doktor, kansere karşı 'en detaylı görüntüleme' teknolojisini geliştirdi - Ekonomi
13:38 Noterliklerde yapılacak düzenleme ile dolandırıcılıkların önüne geçilecek - Ekonomi
13.12.2019 16:50:04