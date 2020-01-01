Haberler » Güncel » Dev yayın balığı ilgi odağı oldu - Haber

Dev yayın balığı ilgi odağı oldu

Amasya Yeşilırmak'ta tutulan dev yayın balığı vatandaşların ilgi odağı oldu.

01.01.2020 19:15 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:15 Dev yayın balığı ilgi odağı oldu
Yeşilırmak'ta tutulan dev yayın balığı vatandaşların ilgi odağı oldu.
1 metre 75 santim boyu, 33 kilo ağırlığı olan balık 2 saatlik bir mücadele sonucu Yeşilırmak'ta tutularak balıkçı tezgahında sergilendi. Balığı tutan Enes Topsakal, "Balığı Yeşilırmak Nehri Ziyaret mevkisinde yakaladık. Balığın cinsi yayın balığı, ılganus. Uzunluğu yaklaşık 1 metre 75 santim, ağırlığı ise 33 kilogram. Yakalaması baya bir zor oldu, botu falanda devirdik hatta botla açılmıştık. Uzun uğraşlar sonucu tezgaha sunabildik balığı. Kilosu et kilo olaraktan 55 liradan satışa sunuyoruz. Bütün almak isteyen kişiye de 30 liradan vereceğiz kilosunu" dedi.
Meraklı gözlerle balığı inceleyen vatandaşlardan Mehmet Kurtul, "Biz de balıkçıyız ama bu kadar büyüğünü ilk defa burada gördük. Güzel balık, yiyenlere afiyet olsun" diye konuştu. Bir süre tezgahta sergilenen dev yayın balığı daha sonra kilosu 55 liradan satışa sunuldu.
(Umut Yeşilyurt/İHA)

Amasya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:40   Bakan Kurum: "Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edilecek" - Haber
19:39   Denizli'de vatandaşlar Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na akın etti - Haber
19:38   Yılbaşı tatilinde Abant'a yoğun ilgi - Haber
19:37   Bir çocuk annesi eşini öldürüp intihara kalkıştı - Haber
19:36   Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, yeni yılın ilk bebeğine altın hediye etti - Haber
18:43   Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu - Haber
17:36   Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Haber
17:22   Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Haber
17:10   Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 15 kişi yaralandı - Haber
16:24   İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor - Haber
1.01.2020 19:52:18