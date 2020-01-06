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Dev yayın balığını görmek için sahile akın ettiler

BURSA'nın İznik ilçesinde balıkçılık yapan Gökhan ve Hakan Gider, İznik Gölü'ne attıkları ağ ile 98 kiloluk yayın balığı yakaladı.

06.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:34 Dev yayın balığını görmek için sahile akın ettiler

BURSA'nın ilçesinde balıkçılık yapan Gökhan ve Hakan Gider, İznik Gölü'ne attıkları ağ ile 98 kiloluk yayın balığı yakaladı. Ağaca asılarak sergilenen yayın balığı ile fotoğraf çektirmek isteyen ilçe halkı ise sahile akın etti.

Sabah saatlerinde Çakırca sahilinden İznik Gölünün orta kısımlarına kayıkla açılan balıkçılar Gökhan ve Hakan Gider kardeşler, bir gün önceden göle attıkları ağları kontrol ettiği sırada dev yayın balığı ile karşılaştı. Gider kardeşler, ağa takılan yayın balığını kayıkla çekerek sahile getirdi. Uzunluğu 2 buçuk metre ve kilosu 98 kilogram olan yayın balığını görmek isteyen ilçe halkı sahile gelerek balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi. Gider kardeşler tarafından satışa çıkarılan yayın balığı, kilosu 30 liradan 2 bin 940 liraya bir restoran sahibi Hüsnü Köroğlu tarafından satın alındı.



İznik Gölü, İznik, Güncel

Kaynak: DHA

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