- Dev yelkenli teknelerin yarışı başladı

- Dev yelkenli teknelerin yarışı başladıYelkenli tekneleri gören turistler şok olduMUĞLA - Dünyanın sayılı Türkiye 'nin ise en büyük yelken yarışları olan The Bodrum Cup Bodrum'da start verildi. The Bodrum Cup, 31. yılına geleneksel İz Bırakanlar Etabıyla yarışmacılar yelkenlere fora dedi. Bodrum'da bu yıl 31.'si düzenlenen The Bodrum Cup için yüzlerce tekne yelken açtı. Devasal büyüklükte olan tekneleri görenler dönüp bir daha baktı. Son baharın son haftasında düzenlenen yarışlara yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce yelkenli ahşap yat katıldı. Görsel şölenin oluşturduğu yarışlara; Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Bodrum Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt Yörükoğlu ve Bodrum Jandarma Komutanı Yarbay Ömer Faruk Karaşahin katıldı. Amerikan Hastanesi'nin sponsoru olduğu 12 mil uzunluğundaki etap The Bodrum Cup'a geçmişte emek vermiş isimlerin anısına düzenleniyor. Bodrum - Bodrum rotası arasında gerçekleşecek etabın açılışında bugün hayatta olmayan The Bodrum Cup emektarları için protokol üyeleri denize çelenk bıraktı.Dev ahşap guletler kıyasıya yarışıyorDün akşam kampana töreni ve Mehmet Erdem konseriyle başlayan The Bodrum Cup yarışları sabah erken saatte toplanan yarışmacıların denize açılmasıyla devam etti. Rüzgarından olması yelkencilerini işini kolaylaştırırken dev yelkenler açıldı. Yaklaşık bin 500 kişinin kıyasıya mücadele etti yarışlar 4 gün sürecek. Sanatsal etkinliklerinde olacağı yarışlar Ajda Pekkan konseriyle son bulacak.Yarışlarla ilgili kısa bir açıklama yapan The Bodrum Cup komite Başkanı Süleyman Uysal çok büyük bir katılımın olduğunu belirterek "Bu yıl The Bodrum Cup son 10 yılın rekorunu kırıyor. 180'in üzerinde tekne kaydımız var. Bin 500'ün üzerinde katılımcımız bugün denizlere yelken açıyor. Geçen yıl İstanbul boğazından başlamıştı yarışlarımız ve dünyada çok ses getiren bir organizasyon oldu. Bu yıl gördüğümüz kadarıyla bir çok yabancı katılımcının The Bodrum Cup'a eşlik ettiğini görüyoruz. Bodrum'dan başlayan rotamız 2 gün boyunca dünyanın en büyük sevgi çemberini yapacağız ve bu fotoğrafı dünya ile paylaşacağız" dedi.The Bodrum Cup onursal Başkanı Erman Aras ise sanatsal etkinlikleri ön plana çıkardıklarını belirterek "Bu yıl 31.'si düzenlenen The Bodrum Cup'da bizleri çok güzel bir sabah güzel bir rüzgar bekliyor. 180'in üzerinde yat yaklaşık bin 500, 2 bin arasında yarışmacı ve özellikler Avrupa ülkelerinden delen 15'in üzerinde yabancı yat var. Bu yıl The Bodrum Cup'ın büyük bir özelliği var. Bu yıl sanat konusunda çok güzel bir rol oynadık. Ülkemizin yetiştirdiği en büyük sanatçılarından biri olan İlhan Koman'ın ölmeden önce tasarladığı ama hayata geçiremediği eserini ödül olarak yaptık ve The Bodrum Cup kazanan yat İlhan Koman'ın bu eserini müzesine götürecek" şeklinde konuştu.