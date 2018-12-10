Dev Zirve İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

12 Aralık Çarşamba günü Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan zirvenin hazırlıkları çerçevesinde lise öğrencilerinin yapay zeka ve robotik kodlama üzerine gerçekleştirdiği çalışmaları büyük bir titizlik ile inceleyen Bozkurtlar, bu amaçla hizmet veren okullar ile işbirliği içinde olunacağının ve alanında yetenekli gençlerin istihdam edileceğinin altını çizdi.

Türkiye'de ilk defa Yapay Zekâ Destekli Belediyecilik çalışmalarına başlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın öncülüğünde gerçekleştirilecek olan dev zirvede, yapay zeka ile belediyelerin yönetim sistemi ve dijitalleşen dünyaya adapte olmak gibi önemli konular katılımcılarla paylaşılacak.