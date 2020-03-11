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DEVA Partisi'ni yorumladılar: Babacan 'kutuplaşma ve popülizm yok; şeffaflık var' dedi

AKP'den istifa eden eski bakan Ali Babacan, kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) benimsediği ilkeleri, getireceği yenilikleri ve vaatlerini içeren programını açıkladı.

11.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:46
AKP'den istifa eden eski bakan Ali Babacan, kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) benimsediği ilkeleri, getireceği yenilikleri ve vaatlerini içeren programını açıkladı. Babacan'ın ayrıldığı partisi AKP'ye yönelik eleştirilerin de bulunduğu tanıtım konuşmasını ve vaadlerinden öne çıkan başlıkları Şirin Payzın, Murat Sabuncu ve Gökçer Tahincioğlu yorumladı. DEVA Partisi'ni yorumladılar: Babacan 'kutuplaşma ve popülizm yok; şeffaflık var' dedi

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Ali Babacan, AK Parti, Güncel

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