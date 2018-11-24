Devamsızlık Yapan Öğrencilerine Okulu Sevdirdi

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:05



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:05

FERDİ AKILLI - Zonguldak'ta, Kozlu Vali Tevfik Başakar Ortaokuluna iki yıl önce atanan Beden Eğitimi Öğretmeni Orhan Burgucu, okul yönetiminin yanı sıra öğretmenlerin de desteğiyle hayata geçirdiği projesiyle devamsızlık yapan ve derslere ilgi göstermeyen öğrencilerine, okulu sevdirdi.Burgucu ve okul yönetimi hayata geçirdikleri "Yaşam Boyu Spor" projesiyle okulda ücretsiz verilen keman, futbol, hentbol, dart, bağlama, basketbol, satranç ve eskrimin yanı sıra badminton gibi spor dallarına yönelen öğrencilerin, derslerinden sonra okulda kalarak kendilerini geliştirmesine yardımcı oluyor.Zonguldak'ta hayata geçirdiği projeyle yılın öğretmeni seçilen Orhan Burgucu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenecek etkinliğe katılacak.Orhan Burgucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce Kozlu Vali Tevfik Başakar Ortaokuluna atandığını, bölgedeki velilerin ekonomik durumlarının iyi olmadığını söyledi.Okulda öğrencilerin olumsuz ve istenmeyen davranışlarını görmesinin ardından hayata geçirebileceği bir proje düşünmeye başladığını anlatan Burgucu, şöyle konuştu:"Bulunduğumuz yer sosyo-ekonomik açıdan istediğimiz gibi bir yer değil. Olumsuz, istenmeyen ve parçalanmış ailelerin bulunduğu bu coğrafyada biz istedik ki öğrencilerimiz vakitlerini dışarıda değil, okulda kaliteli olarak vakit geçirsin. 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük. Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve okul olarak istişareler yaptık. Okulda, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ağırlık verirsek öğrencilerin hem eğitim kısmını hem öğretim kısmını hem de onların öz güvenlerini üst seviyeye çıkartabiliriz diye düşündük. Bu anlamda okulumuzda kurslar açtık. Ender görülen eskrim, badminton, basketbol, hentbol, futbolun yanı sıra dart, judo ve güreş gibi her alanda okulumuz faaliyet göstermektedir. Keman, bağlama kurslarımız var. Velilerimizi de bu sürecin içerisine kattık. Onlara yönelikte kurslar açtık.""Öğrencilerimizin akademik seviyeleri artmaya başladı"Burgucu, öğrencileri geçen yıldan bu yana takip ettiklerini belirterek, projenin yeterli ölçüde amacına ulaşabildi mi, ulaşamadı mı onu takip ettiklerini, öğrencilerinde müthiş derecede devamsızlık oranı düşmeye başladığını vurguladı.Öğrencilerin artık okula gelmek istemeye başladığına işaret eden Burgucu, "Öğrencilerdeki istenmeyen davranışlar azalmaya başladı. Sanatsal ve sportif faaliyetlere başlayan öğrencilerimizin akademik seviyeleri artmaya başladı. Doğru yolda olduğumuzu düşündük." diye konuştu.Öğrencilerin sorumluluklarının arttığına değinen Burgucu, iki yıldır okulda görev yaptığını ve velilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydetti.