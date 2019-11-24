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Deve güreşi festivali düzenlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde 9. Deve Güreşleri Festivali düzenlendi.

24.11.2019 20:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:14
'ın ilçesinde 9. Deve Güreşleri Festivali düzenlendi.
Turanlar Mahallesi'ndeki etkinliğe sahipleri tarafından , ve Akdeniz bölgelerinden getirilen develer davul zurna eşliğinde arenaya çıktı.
Gün boyunca 124 devenin güreştirildiği festivalde seyircilerin arasına doğru kaçan bazı develer heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin renkli görüntülere sahne olduğunu, devecilik kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.
Mahalle muhtarı Himmet İzmir de festivalden elde edecekleri gelirle mahallelerine güvenlik kamerası sistemi kurdurmayı hedeflediklerini belirtti.
Festivale devesiyle Bodrum'dan katılan Ayşe Opak da havanın güzel olmasından dolayı festivalin daha güzel geçtiğini, eşiyle 6 yıldır güreşlere katıldığını ifade etti.
Deve güreşi festivali düzenlendi

Germencik, Marmara, Aydın, Ege, Güncel

Kaynak: AA


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