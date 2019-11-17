Deve güreşi sezonu Efeler'de başladı

Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinin çeşitli ilçelerinde düzenlenecek olan Deve Güreşleri Festivali, Efeler Belediyesi'nin katkılarıyla Işıklı Mahallesi'nde başladı.



Başlayan festivale, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, İncirliova Belediye Başkanı ve Türkiye Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Başkanı Aytekin Kaya, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin ve yüzlerce vatandaş katıldı.



Işıklı Mahallesi Deve Güreşleri Alanı'nda başlayan festivale vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Aydın ve çevre illerden gelen 150 pehlivan deve, rakiplerini devirmek için kıyasıya yarıştı. Güreşlerde galip gelen develerin sahiplerine ödüllerini, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay verdi.



Aydın ve çevre illerde düzenlenecek olan Deve Güreşleri Festivali, 22 Mart 2020 tarihinde sona erecek. - AYDIN

Kaynak: İHA