Deve Merakı 'Hatap' Ustası Yaptı

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:49



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:49

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde marangoz Kadir Kaya (50), 10 yıldır şampiyon develere hatap yapıyor. Mesleğini severek yapan Kaya, ürettiği hatapları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.Koçarlı'da 28 yıldır marangozluk yapan Kadir Kaya'nın deve merakı onu 'hatap' ustası yaptı. Kaya, 10 yıl önce, özellikle deve semerlerinin dayanıklı olması için, iki tarafına konulan ağaç parça olan 'hatap' yapmaya başladı. Ürettiği hatapları Türkiye'nin her iline yollayan Kaya, "Ahşaptan yapılan bir malzeme olan 'hatap' olmazsa devenin üzerinde havut durmaz. Hatap, her devenin ihtiyacıdır. Yük devesi, güreş devesi, turizm amaçlı kullanılan develer de bile hatap kullanılır. 'Hatap' yapan usta vardır ama deveye göre 'hatap' yapanını bulmak zor. Havut yapan usta da çok ama 'hatap' yapan çok fazla değil. O nedenle Türkiye genelinde Çanakkale'den Antalya'ya, Bodrum'dan, Balıkesir'e, Muğla'dan, Denizli'ye kadar deveciler 'hatap' almaya bu yöreye gelir. Bizim işimiz de bu. Her ustanın yapacağı bir iş değil. Kendimiz de deveci olduğumuzdan ve bu işi sevdiğimizden hatap imalatı işine gönül verdik" dedi.'BİR HATAP BİR GÜN SÜRÜYOR'Bir hatabı yapmanın bir gününü aldığını belirten Kaya, "Hatap, yatlarda kullanılan marin malzemesinden de yapılıyor. Develer ekim ayı geldiğinde havutlanır ve güreşlere hazırlanır. Havutlanmadan bir ay önce bize gelen siparişleri hızla yetiştiririz. Develeri çok iyi tanırız. Müşteriler bize telefonla ulaşarak sipariş veriyor. Hangi deve olduğunu ismiyle söyledikleri zaman biz de hatabı ona göre yapıyoruz. Hatapları kargoyla Türkiye'nin her yerine yolluyoruz. Bir hatabı 750 liraya satıyoruz. Türkiye genelindeki develerin yüzde 80'i için hatap üretiyoruz" diye konuştu. - Aydın