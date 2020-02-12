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Deveciler kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler kırsal mahallelerde vatandaşla bir araya gelerek sorunları dinliyor.

12.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:13Deveciler kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor
'in Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler kırsal mahallelerde vatandaşla bir araya gelerek sorunları dinliyor. Mahallelerde ki hizmetleri yerinde denetleyerek mahallelilerin taleplerine çözüm üreten Deveciler, periyodik olarak mahalle ziyaretleri yapıyor.

Köy kahvehanelerinde halkla buluşan Deveciler, geçtiğimiz gün Şahinler, Yunuslar, Ağacık ve Pelitköy kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle halkının öncelikli sorunlarını dinleyen Başkan Deveciler, hizmet ve yatırımlarıyla alakalı da vatandaşlara bilgiler verdi. - BALIKESİR

Ali Kemal Deveciler, Burhaniye, Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

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