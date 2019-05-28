Devecioğlu'ndan Honaz'a taziye evi projesi

AK Parti Honaz
Belediye Başkan Adayı Turgut Devecioğlu
, ilçede yakınlarını ebediyete uğurlayan vatandaşların taziyelerini kabul edebilecekleri taziye evi projesini hayata geçireceklerini bildirdi.
Cumhur İttifakı'nın Honaz Belediye Başkan Adayı Turgut Devecioğlu, 2 Haziran'da yenilenecek belediye başkanlığı seçimi öncesi vatandaşlarla bir araya geldi.
Yaptığı konuşmada sosyal projeler içerisinde yer alan Taziye Evi projesinin Honaz'da önemli bir ihtiyacı gidereceğini dile getiren Devecioğlu, şunları kaydetti:
"Sosyal projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Bu bağlamda Honazımızda yaşayan vatandaşlarımızın sadece mutlu günlerinde değil acı günlerinde de yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlçemize, yakınlarını ebediyete uğurlayan vatandaşlarımızın taziyelerini kabul edebilecekleri bir kompleks kazandıracağız. Komplekste mescit, oturma alanı ve mutfak bölümü yer alacak."
Turgut Devecioğlu
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Kaynak: AA