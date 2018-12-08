Develer Didim'de Güreşti

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:49



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:49

Aydın'ın Didim ilçesinde 120 devenin katılımıyla Deve Güreşleri Festivali yapıldı.Didim Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen ve bu yıl Didim Belediyespor yararına yapılan Deve Güreşleri Festivali'nde, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinden getirilen 120 deve mücadele etti.Dalyan Kavşağı'ndaki alanda yapılan güreşlerde, renkli görüntüler yaşandı.Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, yaptığı açıklamada, deve güreşinin Ege kültürün önemli parçası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Ege'de bu Yörük kültürünün devam ettirip nesilden nesile aktarılmasını, gençlerimizin bunu öğrenmesini istiyoruz. Müsabakalar son derece centilmence geçiyor, develerin birbirine zarar vermesine müsaade edilmiyor. Ege'de özellikle Yörüklerin önemli kültürü olan deve güreşlerinin devam etmesi için biz de Didim ilçesi olarak elimizden geleni yapıyoruz."