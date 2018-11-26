Develer Ortaca'da Güreşti

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:47



26 Kasım 2018 Pazartesi 13:47

Ortaca'da, bu yıl ilki düzenlenen deve güreşleri ilgiyle izlendi.Çaylı Mahallesinde gerçekleştirilen güreşlere; Muğla, Aydın, İzmir, Denizli ve Antalya'dan develer katıldı.Tribünleri dolduran yaklaşık 5 bin kişi, heyecanlı anların yaşandığı güreşleri ilgiyle takip etti.Güreşler sırasında rakiplerinden kaçan bazı develer, güreş alanında görev alan urgancılara ve sahiplerine zor anlar yaşattı.Güreş alanı etrafında kurulan tezgahlarda da deve sucuğu satışı yapıldı. Güreş ağası 30 bin lira ile iş adamı Utku Göçer, oldu.Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, açılışta yaptığı konuşmada, amaçlarının Yörük kültürünü ve geleneğini yaşatmak olduğunu söyledi. - MUĞLA