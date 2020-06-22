Develer parazitlere karşı korunmaya alındı

Denizli'de, deve güreşleri sezonun salgın sebebiyle kapanınca barınaklara alınan develer, yazlık bakıma alınarak parazitlere karşı yağlandı.

Develer parazitlere karşı korunmaya alındı
22.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:35
Denizli'de, deve güreşleri sezonun salgın sebebiyle kapanınca barınaklara alınan develer, yazlık bakıma alınarak parazitlere karşı yağlandı.

Buldan ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen deve güreşleri korona virüs salgını sebebiyle bu yıl erken kapandı. Hazırlıkları tamamlanan ancak güreşlere katılamayan develer barınaklara alındı. Develer tüy dökmeleri neticesinde vücutlarında oluşacak yara ve parazitlere karşı yağlandı. Tüylerin daha sağlıklı çıkması amacıyla da yağlama işleminin yapıldığını belirten Veteriner Hekim Hüseyin Yangöz, "Develerimiz 12 Yaşında Buldan Beyi ve 7 yaşında Cambazoğlu şu anda tüy dökümü gerçekleştirildikten sonra yağlama işlemini yapmakta bulunmaktayız. Yağlama işleminde zeytinyağı, susam yağı, katran yağı ile birlikte oluşan bir karışımla yapıyoruz. Bu işlemi bit pire ve parazitlerden korumak için, deride bulunan yaraları korumak için yapıyoruz. Gelecek sezon hazırlığıdır bu ve deri tabakasının kalınlaşıp derinin sezona daha hızlı girmesi için yapıyoruz bu işlemi. Genel itibariyle Haziran ayının ortası ve Temmuz ayının ortası itibariyle gerçekleşen işlemdir" dedi. - DENİZLİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Buldan, Güncel, Haber

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