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Develer traktör ile antrenman yapıyor

Develer traktör ile antrenman yapıyorÇANAKKALE - Çanakkale'deki güreş develeri, güreş sezonu öncesi antrenmanlarına başladı.

29.09.2019 12:40
Develer traktör ile antrenman yapıyor
ÇANAKKALE - Çanakkale'deki güreş develeri, güreş sezonu öncesi antrenmanlarına başladı. Sahipleri tarafından traktöre bağlanan develer, 1 saatlik yürüyüşle egzersizlerini tamamlıyor.
Çanakkale'nin Kurşunlu ( Dörtyol ) köyünde son bahar aylarının gelmesiyle güreş develeri de antrenmanlara çıkmaya başladı. Kurşunlu köyünde komutan ve çılgın deniz lakaplı iki deve, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi'nin en önemli organizasyonları arasında yer alan ve binlerce kişi tarafından soluksuz izlenen maçlar için harekete geçti. Yaz boyunca hareketsiz kalan develer, maçlara kadar her gün 1 saatlik antrenmanla sezona hazırlanıyor.
Develerin sahibi Mustafa Savuran, "Yaz boyu damda baktığımız develer hareketsiz kalıyor. Kasım ayı içerisinde deve güreşleri başlayacağı için bu develerimizi de her gün 1 saat traktör ile gezdiriyorum. Hem ayakları açılıyor hem de nefesleri açılıyor. Komutan ve çılgın deniz isimli iki devem ile iddialıyım" dedi.
Develer traktör ile antrenman yapıyor

Çanakkale, Kurşunlu, Dörtyol, Yerel

Kaynak: İHA

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