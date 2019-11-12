Haberler » Güncel » Develere güreş öncesi havut giydirildi - Haber

Develere güreş öncesi havut giydirildi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenecek geleneksel güreşler öncesinde, develere havut giydirildi.

12.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:46Develere güreş öncesi havut giydirildi

BALIKESİR'in ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenecek geleneksel güreşler öncesinde, develere havut giydirildi. Cumhuriyet Meydanı'na davul- zurna eşliğinde getirilen develer ilgi çekti.

Ayvalık, karnaval havasında gerçekleşen deve güreşlerine hazırlanıyor. Ayvalık ve Altınova'da Ocak ayında düzenlenecek güreşler öncesi havut (deve semeri) giydirilen develer, ilçe sokaklarında dolaştırıldı. Ayvalık Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği tarafından Talatpaşa Caddesi'nde düzenlenen havut hayrında dualarla havut giydirilen develer daha sonra ilçe sokaklarında gezdirildi. Davul, zurna eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na getirilen develer ilgiyle izlendi. Ayvalık Merkez Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği'nin de 24 Kasım tarihinde havut hayrı düzenleyeceği öğrenildi.



Cumhuriyet Meydanı, Ayvalık, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:58 Avustralya'da orman yangınları sürüyor
18:55 4 yaşındaki Fatma Nur, ağabeyiyle aynı kaderi yaşadı
18:52 Edirne bakan yardımcısı kaymakcı: avrupa'nın sınırları türkiye'nin güneydoğu sınırlarıdır
18:52 Giresun rabia naz'ın babası, dna örneği alınması için savcılığa başvurdu-arşiv
18:52 Arabamın 6. Vitesi projesi
18:47 Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu
18:39 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var
18:37 34 hamile çocuk davasında doktor "Adnan Hoca"cı çıktı!
17:49 Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı
17:45 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 18:58:16