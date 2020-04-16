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Develi Belediye Meclis Üyesi İsmail Yazıcı'dan Örnek Davranış

Develi Belediye Meclis Üyesi İsmail Yazıcı, büyükbaş hayvanını satarak elde ettiği 10 bin TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

16.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:18
Develi Belediye Meclis Üyesi İsmail Yazıcı'dan Örnek Davranış
Develi Belediye Meclis Üyesi İsmail Yazıcı, büyükbaş hayvanını satarak elde ettiği 10 bin TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Korona virüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" bağış kampanyasına Develi Belediye Meclis Üyesi İsmail Yazıcı da katkı verdi. Kendisine ait büyükbaş hayvanı satarak bağış kampanyasına 10 bin TL katkı sağlayan İsmail Yazıcı, "Korona virüsüne karşı milli mücadele ruhuyla hareket ettiğimiz bu zor günlerde naçizane ben de bir katkı sağlayarak bu çorbada tuzum olsun istedim. Rabbim bu süreçte sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere herkese güç kuvvet versin. Bizler de vatandaşlar olarak her daim maddi-manevi desteklerle devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu anlamlı ve örnek davranışından dolayı İsmail Yazıcı'ya tebriklerini ileten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, "Topyekün bir mücadele verdiğimiz korona virüsüne karşı yaptığı bağışla destek veren meclis üyemiz İsmail Yazıcı'ya çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Develi, Güncel
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