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Develi Belediyesi Kayak Kulübü sporcuları üç madalya kazandı

Develi Belediyesi Kayak Kulübü sporcuları, snowboard turnuvasında üç madalya kazandı.

03.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:40 Develi Belediyesi Kayak Kulübü sporcuları üç madalya kazandı
Belediyesi Kayak Kulübü sporcuları, snowboard turnuvasında üç madalya kazandı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, turnuvada başarılı olan sporcuları ve kulüp antrenörü Ahmet Aras'ı tebrik etti.
Sporcuların ilçeyi en iyi şekilde temsil ettiğini vurgulayan Cabbar, "Kayak kulübümüzün sporcuları yine güzel bir başarı elde etti. İnşallah bundan sonra da başarıları artarak devam eder." dedi.
Turnuvada, büyük erkekler kategorisinde Egemen Taşkır üçüncü, U15 bayanlarda Sudenur Gürbüz ikinci, U13 erkeklerde Celal İzci ikinci olmuştu.

Develi Belediyesi, Ahmet Aras, Develi, Güncel

Kaynak: AA

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