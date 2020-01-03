Haberler » Güncel » Develi Belediyesi Kayak Kulübünden bir başarı daha - Haber

Develi Belediyesi Kayak Kulübünden bir başarı daha

Develi Belediyesi Kayak Kulübü sporcuları Kayseri genelinde düzenlenen Snowboard Turnuvasında üç sporcusuyla madalya alarak bir başarıya daha imza attı.

03.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:39 Develi Belediyesi Kayak Kulübünden bir başarı daha
Belediyesi Kayak Kulübü sporcuları genelinde düzenlenen Snowboard Turnuvasında üç sporcusuyla madalya alarak bir başarıya daha imza attı.

Büyük Erkekler kategorisinde Egemen Taşkır 3. olurken, U15 Bayanlar'da Sudenur Gürbüz 2., U13 Erkekler de ise Celal izci 2. oldu.

Turnuvaya katılan, derece alan sporcuları ve kayak kulübü antrenörü Ahmet Aras'ı tebrik eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Her katıldıkları turnuvada aldıkları güzel neticelerle Develimizi en güzel şekilde temsil eden kayak kulübümüzün sporcuları yine güzel bir başarı elde ettiler. İnşallah bundan sonrada başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Develi Belediyesi, Kayseri, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:36   İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD'den uygun bir zaman ve mekanda sert bir intikam... - Haber
18:35   Borsa haftayı düşüşle tamamladı - Haber
18:34   Karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü kurtarıldı - Haber
18:34   Ürdün Kraliyet Havayolları Amman-Bağdat uçuşlarını durdurdu - Haber
18:29   Marmaraereğlisi'nde deniz yaklaşık 30 metre çekildi - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
18:01   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
3.01.2020 18:38:25