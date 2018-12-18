Develi Belediyesi Kayak Sporcuları Snowboard Milli Takım Hazırlık Kampında

Develi Belediyesi Kayak Antrenörü Ahmet Aras'ın çağrıldığı kampta sporcularımızdan Miray Özsoy da hazırlık kampına girme başarısı gösterdi. Hemşerilerimizden Nisa Özsoy ve Azra Özsoy ise Kocaeli adına kampa girmeye hak kazandılar.

Develi Belediyesi'nin spor alanında önemli bir başarı grafiği yakaladığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Kar Üstü Hazırlık Kampına çağrılma başarısı gösteren antrenörümüzü ve sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Develi Belediyesi'ni ve Develimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım tamdır. Bundan önce birçok başarı kazanmış kayak sporcularımız bundan sonra da çok güzel başarılara imza atacaklardır. İnşallah Develi Belediyesi olarak bizler de onların bu güzel gayretlerinin her daim destekçileri olacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler