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Develi Belediyesi Kültür Müdürü Ali Orhan'ın Annesi Gazi Mezarlığına Defnedildi

Develi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Orhan'ın 84 yaşındaki annesi Zöhre Orhan son yolculuğuna uğurlandı.

05.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:23Develi Belediyesi Kültür Müdürü Ali Orhan'ın Annesi Gazi Mezarlığına Defnedildi
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Orhan'ın 84 yaşındaki annesi Zöhre Orhan son yolculuğuna uğurlandı.

Develi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Orhan ve Destek Hizmetleri Personeli ve Gazi Dernek Başkanı Hamdi Orhan'ın annesi 84 yaşındaki Zöhre Orhan bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Çarşı namazında kılınan cenaze namazına Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve vatandaşlar katıldı. Cenaze Gazi mahallesi mezarlığına defnedildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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