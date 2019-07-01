01.07.2019 17:49
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Develi Belediyesi'nde Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Develi Belediyesi

Develi Belediyesi'nde Temmuz Ayı meclis toplantısı yapıldı.

Develi Belediyesi 'nde Temmuz Ayı meclis toplantısı yapıldı.

Develi Belediyesi, Temmuz Ayı olağan meclis toplantısını Meclis Başkanlığına vekalet eden AK Parti Meclis Üyesi Şaban Çetin'in öncülüğünde ve bütün meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

On bir imar maddesi ve dört tane de bütçe ve benzeri konuların görüşüldüğü meclis toplantısı sonrasında meclis başka vekili Şaban Çetin, "Aldığımız ve alacağımız bütün kararları Yüce Mevla'nın hayırlara tebdil etmesini diliyor, sizlerle beraber Develimiz için en güzelini bulma yolunda girdiğimiz bu mücadelede başarılar diliyor, bütün meclis üyelerine teşekkür ediyorum" diyerek toplantıyla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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