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Develi Belediyesi!'nden ekiplere maske desteği

Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği koronavirüsüne karşı Develi Belediyesi de virüse karşı mücadele yürüten bütün ekiplerin kullanabilmesi için maske desteğinde bulundu.

26.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:09
Develi Belediyesi!'nden ekiplere maske desteği
Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği koronavirüsüne karşı Develi Belediyesi de virüse karşı mücadele yürüten bütün ekiplerin kullanabilmesi için maske desteğinde bulundu.

Bütün masrafların Develi Belediyesi tarafından karşılandığı projede Halk Eğitim Merkezinden, Kız Meslek Lisesinden ve Çıraklık Eğitim Merkezinden 8 öğretmen gönüllü maske dikme hizmeti sunuyor. Hem hijyen hem de kişisel tedbirde maskenin önemli bir etmen olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Koronavirüs ülkemize geldiğinden beri bizlerde Develi Belediyesi olarak halkımızın sağlığı için elimizden gelen gayretleri göstermeye dezenfekte çalışmalarımızı yürütmeye gayret ettik. Ülkemizdeki en büyük sıkıntı eldiven ve maske biz de bunu bilerek Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile proje hazırlayarak Halk Eğitim Merkezi, Çıraklık Eğitim Merkezi ve Kız Meslek Lisemizdeki gönüllü öğretmenlerimiz ile bir araya gelerek şu anda Develi Belediyesi olarak maske üretimine başladık. Bu projenin hayata geçmesinde öncelikle Develi Kaymakamımız Murat Duru başta olmak üzere Milli Eğitim Müdürümüz Murat Toprak'a, Kız Meslek Lisesi, Çıraklık Eğitimi, Halk Eğitim Merkezimizde ki yetkililerimize teşekkür ediyorum. Zamanlarından feragat ederek maske diken hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah rabbim virüs illetinden memleketimizi bir an önce kurtarır" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Develi Belediyesi, Koronavirüs, Develi, Güncel

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