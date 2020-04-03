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Develi Belediyesi'nden yaşlılara özel destek

Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği korona virüs nedeniyle evden çıkamayan 60 yaş üstü Develililerin mağdur olmaması için, Develi Belediyesi oluşturduğu birimle yaşlılara telefonla ulaşarak ihtiyaçlarını öğreniyor.

03.04.2020 15:29 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:30
Develi Belediyesi'nden yaşlılara özel destek
Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği korona virüs nedeniyle evden çıkamayan 60 yaş üstü Develililerin mağdur olmaması için, Develi Belediyesi oluşturduğu birimle yaşlılara telefonla ulaşarak ihtiyaçlarını öğreniyor.

Vefa Sosyal Yardımlaşma Grupları ile ortak hareket eden birim, yaşlıların aldıkları hizmetten memnuniyetlerini sorup, başka bir ihtiyacı olup olmadıklarını kaydediyor. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın selamını ileten belediye yetkilileri aldıkları hizmetten farklı bir ihtiyacı olup olmadıklarını not edip, gerekli birimlere ihtiyacı bildirerek giderilmesini sağlıyor.

Bu zor günlerde yaşlılara özel destekler verilmesinin çok önemli olduğunu belirten Başkan Mehmet Cabbar, "Yaşlılarımızın bize bizlerin de yaşlılarımıza ulaşabilmemiz için ekiplerimiz her an sahada ve telefon başlarında hizmet vermeye devam edecekler. Bizler dışarıda çalışmaya devam ediyoruz, lütfen ihtiyacı olmayan hemşerilerimiz dışarıya çıkmayıp evde kalsınlar. Unutmasınlar ki hayat eve sığar" dedi. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Develi Belediyesi, Mehmet Cabbar, Develi, Güncel
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