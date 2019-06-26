26.06.2019 17:13
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Develi Belediyesi Personeli Sağlık Kontrolünden Geçti

Develi Belediyesi Personeli Sağlık Kontrolünden Geçti

Develi Belediyesi bünyesinde görev yapan Fen işleri müdürlüğüne bağlı personelle,İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında sağlık kontrolü yapıldı.

Develi Belediyesi bünyesinde görev yapan Fen işleri müdürlüğüne bağlı personelle,İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında sağlık kontrolü yapıldı.

Akciğer grafiğinin çekildiği sağlık taramasında daha sonra solunum fonksiyon (sft), işitme (odio), ve kan testleri de alındı. Yapılan sağlık taramasını çok önemsediklerini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "İş Güvenliği ve Sağlığı kapsamında yürütülen her türlü faaliyetin personelimizin gelişimine ve iş adaptasyonuna katkı sağlayacağını düşündüğümüz için, fen işlerinde görev yapan personelimize sağlık taraması yapıldı. Her şeyin başı sağlık bilinci ile yapılan bu sağlık taraması önceden alınmış bir tedbir olarak belediyemize ve personeline olumlu kazanımlar sağlayacaktır" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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